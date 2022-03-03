aA
Президент Украины Владимир Зеленский в четверг призвал Запад увеличить военную помощь, предупредив, что в случае падения Украины следующими будут страны Балтии. Об этом пишет агентство LETA со ссылкой на AFP.
V. Zelenskis
V. Zelenskis
© AFP / Scanpix

Как сообщает информационное агентство УНИАН, Зеленский подчеркнул, что хочет слышать конкретные ответы на запросы Украины.

Во время интервью иностранным СМИ Зеленский заявил, что позиция союзников НАТО по закрытию неба над Украиной ему непонятна.

"Если вы не можете закрыть небо сейчас, то дайте срок когда. Если вы не можете сделать это сейчас, скажите, сколько людей должно взорваться, сколько рук, ног, голов должны улететь, чтобы достучаться до вас? Скажите сколько, я пойду считать и будем ждать этого момента", — заявил Зеленский.

Как сообщает УНИАН, ранее Верховная Рада Украины призвала международное сообщество ввести бесполетную зону над территорией Украины и ввести миротворческие силы.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

rus.DELFI.lv
Delfi Plius Giedrius Petkevičius/Sausuolis

Kuo kovoja ukrainiečiai ir jų priešai: bendram išprusimui apie kare naudojamus ginklus

Delfi Plius Sniego pilys

Stalino palikuonys: kad senelis buvo tironas, amerikietė anūkė sužinojo mokykloje, o jo proanūkis domisi diktatoriaus sūnaus mirtimi

M360 Premium Dovilė Jablonskaitė

Neįstrigti sąstingyje: verslai laužo galvas, kaip priminti apie save neužrūstinant pikto ir įsitempusio kliento

Delfi Plius Dalia Daškevičiūtė

Psichologė: panikos sėjimas sklinda daugiausia iš Rusijos pusės, todėl nevalgykime to, kuo mus šeria

Delfi Plius Vaiva Budraitytė

Vienam ženklui kovą numatomi pokyčiai: tai laikotarpis, kai reikės padaryti teisingus sprendimus

Delfi Plius Ieva Jazavitienė

Kaip tvarkytis asmeninius finansus šiuo nestabiliu metu?

Delfi Plius Vaidas Mikaitis

Ukrainos miestas, kurio Putinas ypatingai nekenčia, tapo pasipriešinimo okupantui pavyzdžiu

Delfi Plius Petras Grigalis

Kiek Rusijos biudžetui gali kainuoti viena karo diena?

Delfi Plius Edita Rouge

Manipuliacinės technikos, kurias prieš jus naudoja destruktyvios asmenybės: kaip atpažinti ir kokiais atvejais nutraukti bendravimą?

Delfi Plius Vaiva Budraitytė

Vaivos Budraitytės kovo horoskopas: kai kam šis mėnuo bus ypatingas

Delfi Plius Vytenis Miškinis

Po visą Lietuvą sukrėtusio mįslingo merginos dingimo – žudiką demaskavusi ypatinga teisėsaugos operacija

Delfi Plius Vaiva Budraitytė

Vienas ženklas vasarį bus populiarumo viršūnėje: į visus klausimus lengvai rasite atsakymus

Статьи по теме:

Владимир Путин: цели войны в Украине "будут в любом случае достигнуты" (5)

Цели войны, которую развязала Москва , —...

Зеленский — России: учите слова "репарации" и "контрибуции"

Президент Украины Владимир Зеленский в очередном...

"Говорю прямо. Украину убивают. Уничтожают. Иррациональный маньяк, убийца". Интервью с Матвеем Ганапольским

На седьмой день войны России против Украины, в среду, 2...

Зеленский о российских военных: "Растерянные дети, которых использовали"

Нынешняя война для украинцев — Отечественная, заявил...

Зеленский выступил в Европарламенте. Началось рассмотрение заявки Украины на вступление в ЕС

Владимир Зеленский выступил в Европарламенте по...

TOP новостей

Ukraina

Война в Украине. Москва и Киев договорились о создании гуманитарных коридоров Зеленский - Путину: "Сядь со мной за стол переговоров. Чего ты боишься?"

Противостояние российской агрессии со стороны...

Сюрприз от мэра Вильнюса: посольство России будет стоять на улице Героев Украины

Мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс 3 марта сообщил в...

"Говорю прямо. Украину убивают. Уничтожают. Иррациональный маньяк, убийца". Интервью с Матвеем Ганапольским

На седьмой день войны России против Украины, в среду, 2...

Aurimas Navys

Ситуация развивается не по путинскому сценарию: сообщают о жутких действия российских военных – и это только начало

"Эта война, безумие, которое начал российский режим -...

Работу беженцам из Украины предлагают торговцы, промышленники и транспортные компании

Беженцам из Украины литовские предприниматели...