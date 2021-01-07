Здание Конгресса США после беспорядков вновь под контролем властей

Здание Конгресса США спустя несколько часов после беспорядков в Вашингтоне вновь перешло под контроль властей, сообщает американский телеканал CNN в среду, 6 января, ссылаясь на неназванных официальных лиц. Обсуждение итогов выборов и сертификация голосов выборщиков, по словам спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси, продолжится через пару часов. Ранее конгрессмены были эвакуированы из-за беспорядков у Капитолия.

Как минимум одна участница протестов погибла. Женщина получила огнестрельное ранение во время акции в Капитолии, где проходили дебаты по результатам президентских выборов. Обстоятельства ранения на момент публикации неизвестны. Однако, по данным полиции, у нескольких протестующих было изъято оружие.

В столице США с 18.00 по местному времени (02.00 7 января мск) действует комендантский час. В штате Вирджиния, граничащем с округом Колумбия, введено чрезвычайное положение, заявил губернатор этого штата Ральф Нортэм.

Глава Госдепа назвал неприемлемым штурм здания Конгресса

Госсекретарь Соединенных Штатов Майкл Помпео назвал неприемлемым штурм Капитолия. "Я поездил по многим странам и всегда поддерживаю право каждого человека на мирное отстаивание своих убеждений. Но насилие и создание угрозы безопасности других людей, включая тех, чья задача - обеспечить нашу безопасность, нельзя стерпеть", - написал глава Госдепартамента в Twitter. Помпео призвал незамедлительно "привлечь к ответственности преступников, участвовавших в беспорядках".

Twitter удалил два твита Трампа и заблокировал его аккаунт на 12 часов

Руководство сети микроблогов Twitter в свете происходящего ограничило распространение сообщений, способных вызвать дальнейшие беспорядки в стране. Их нельзя ретвитить и комментировать, а также ставить лайки. Кроме того, были удалены два твита действующего президента США Дональда Трампа. В одном из них глава Белого дома вновь заявил об "украденных выборах", но не привел этому доказательств, а также призвал своих сторонников отправиться по домам, указав на важность сохранения мира, закона и порядка. Позже администрация Twitter заблокировала аккаунт Трампа на 12 часов.

Несколькими часами ранее сторонники Трампа после его выступления на митинге в Вашингтоне прорвались к Капитолию через заграждения и вступили в столкновения с полицией. Вооруженные стражи порядка применили слезоточивый газ. Обсуждение итогов выборов было приостановлено. В город направлена Национальная гвардия. Многие мировые лидеры осудили беспорядки в Вашингтоне.

Трамп пытался оспорить итоги голосования в судах

Избирательная кампания в США, проходившая в разгар пандемии, выдалась очень напряженной. После сообщений ведущих СМИ страны о том, что демократ Джозеф Байден на выборах 3 ноября заручился достаточным количеством голосов Коллегии выборщиков для победы, действующий глава Белого дома отказался соглашаться с итогами голосования и пытался оспорить их в судах.

Трамп утверждал, что демократы украли у него победу, однако не смог подкрепить свои заявления убедительными доказательствами. В конце ноября он поддержал решение Управления по общим вопросам администрации Соединенных Штатов начать процедуру передачи президентской власти в стране.

Ожидается, что церемония инаугурации 46-го президента США пройдет 20 января.