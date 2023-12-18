Западные фирмы потеряли 103 млрд долларов при уходе из РФ

По данным NYT, Путин "диктует компаниям условия ухода". Кроме того, против них используются "постоянно растущие налоги", благодаря которым в российский бюджет в 2022 году поступило не менее 1,25 млрд долларов (1,14 млрд евро).

Политики и активисты предсказывали, что сворачивание западными компаниями бизнеса в России поможет оказать давление на российскую экономику и подорвать способность Кремля вести войну, напоминают журналисты. "Но у президента Владимира В. Путина были иные планы. Путин превратил уход крупных западных компаний в выгоду для лояльной российской элиты и самого государства. Он заставил компании, желающие продать свои активы, делать это по бросовым ценам. Он ограничил продажи покупателями, назначенными Москвой. Иногда он полностью захватывал компании", - говорится в публикации.

Западные фирмы, ушедшие с российского рынка в связи с агрессией Москвы против Украины , с начала войны потерпели убытки на общую сумму в более 103 млрд долларов США (около 94 млрд евро). Об этом в воскресенье, 17 декабря, пишет газета The New York Times, сотрудники которой проанализировали финансовую отчетность компаний.

В качестве примера журналисты приводят историю нидерландской пивоваренной компании Heineken. Со ссылкой на источники, близкие к переговорам, NYT пишет, что власти РФ отказались согласовывать сделку с покупателем активов, которого нашла себе Heineken, и передали их парфюмерной компании "Арнест".

Влияние друзей Путина на сделки по продаже бизнеса в РФ

Ранее не разглашавшиеся документы, финансовая отчетность и интервью с десятками участников сделок в России и Европе - многие из которых говорили на условиях анонимности, опасаясь последствий, - показывают, что Москва теперь контролирует практически каждый выход западных компаний из бизнеса в РФ, пишет газета. "Компании должны пройти через непрозрачную систему, чтобы получить разрешение на продажу", а в некоторых случаях друзья Путина "обращаются непосредственно к нему с просьбой вмешаться", утверждают авторы расследования.