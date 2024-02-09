Залужному и Буданову присвоены звания героев Украины

 
Радио Свобода
Valerijus Zalužnas
Valerijus Zalužnas
ФОТО: Sipa / Scanpix

Владимир Зеленский присвоил бывшему главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному звание героя Украины. Соответствующий указ опубликован на сайте украинского президента.

Награда Залужному вручена "за выдающиеся личные заслуги в защите государственного суверенитета и территориальной целостности" страны.

Кроме того, Залужный награждён орденом "Золотая звезда".

Звание героя Украины также присвоено главе главного управления разведки Минобороны Кириллу Буданову.

Залужный занимал пост главкома ВСУ с 2021 года. Вчера Зеленский отправил его в отставку. Место главнокомандующего занял Александр Сырский, который до этого командовал Сухопутными войсками Украины.

Украинские СМИ отмечают, что ранее одной из кандидатур на пост главкома ВСУ также рассматривался Кирилл Буданов.

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Радио Свобода
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