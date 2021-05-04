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Один из крупнейших в мире сайтов педофилов в даркнете заблокирован в результате многомесячного расследования. Интернет-платформа Boystown, включавшая в себя форум и несколько чатов, действовала минимум с июня 2019 года и насчитывала более 400 тысяч участников, сообщило Федеральное ведомство по уголовным делам (BKA) в Висбадене в понедельник, 3 мая.
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Asociatyvi nuotrauka
© DELFI / Andrius Ufartas

Задержания в Германии и Парагвае

Трое подозреваемых задержаны в Германии, еще один гражданин ФРГ взят под стражу в Парагвае на основании международного ордера на арест. Его ожидает экстрадиция во Франкфурт-на-Майне.

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Все четверо находятся под стражей с середины апреля, их обвиняют в распространении детской порнографии. По версии следствия, трое главных обвиняемых являлись администраторами сайта, отвечали за управление серверами, а также распространяли среди участников интернет-сообщества инструкции по защите от обнаружения стражами порядка.

Расследование координировал Европол

Власти Германии в середине апреля провели обыски в 7 объектах в Северном Рейне - Вестфалии, Баварии и Гамбурге. Этому предшествовало длительное расследование, инициированное ФРГ и координируемое полицейской службой Европейского Союза (Европол). Были задействованы правоохранительные органы Австралии, Канады, Нидерландов, США и Швеции.

Министр юстиции Гессена Ева Кюне-Хёрман (Eva Kühne-Hörmann) назвала действия следователей фантастическим успехом в борьбе с сексуальным насилием над несовершеннолетними. Преступники не могут чувствовать себя в безопасности даже в даркнете, подчеркнула она.

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Deutsche Welle
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