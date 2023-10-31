За три недели в секторе Газа убиты 64 сотрудника ООН

Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (UNRWA) сообщило о высоком числе жертв среди его сотрудников в секторе Газа. За последние три недели, с начала ответной операции Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) против террористической организации ХАМАС в секторе были убиты 64 сотрудника UNRWA, заявил директор агентства ООН Филипп Лаззарини в понедельник, 30 октября.

"Это самое большое количество сотрудников ООН, погибших в конфликте за такое короткое время", - подчеркнул он, выступая в Совете Безопасности ООН. Лаззарини также указал, что у сотрудников организации всекторе Газа закончилось топливо, вода, продовольствие и лекарства, поэтому уже в скором времени они не смогут работать. Глава UNRWA призвал к немедленному прекращению огня по гуманитарным соображениям.

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