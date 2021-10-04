КНДР и Южная Корея возобновили связь в понедельник, 4 октября, после того как Пхеньян приостановил ее в августе, что вызвало беспокойство во всем мире. Как сообщило министерство объединения Республики Корея, официальные лица обеих стран провели первый примерно за два месяца телефонный разговор. "Правительство считает, что с восстановлением каналов связи между Югом и Севером заложена основа для восстановления межкорейских отношений", — цитирует агентство AFP заявление министерства.

Сеул и Пхеньян подали что-то вроде сигнала о сближении

Статьи по теме: Ким Чен Ын заявил о готовности к конфронтации с США



Северокорейское информационное агентство ЦТАК передает, что лидер КНДР Ким Чен Ын на минувшей неделе "выразил намерение восстановить прерванные линии связи между Севером и Югом" в рамках усилий установить "прочный мир" на Корейском полуострове.

Такое решение принято всего несколько дней спустя после того, как Пхеньян вызвал озабоченность международного сообщества серией ракетных испытаний. Эти испытания стали поводом для экстренного созыва Совета Безопасности ООН.

В конце июля оба корейских государства объявили о возобновлении контактов по всем существующим каналам трансграничной связи и тем самым подали своего рода сигнал о сближении. До этого связь между Севером и Югом была прервана на год. Но ослабление напряженности длилось недолго: менее чем через две недели Пхеньян перестал отвечать на звонки Сеула, протестуя против совместных военных учений Южной Кореи и США.

В июне прошлого года Пхеньян в одностороннем порядке прервал все официальные военные и политические контакты с Сеулом после того, как южнокорейские активисты отправили через границу листовки антипхеньянского содержания.