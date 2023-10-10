Yle: Власти Финляндии заподозрили диверсию на подводном газопроводе в Эстонию

Как пишет таблоид Iltalehti, финское министерство обороны подозревает, что причиной аварии стала диверсия, которую могла совершить Россия. Официально эта информация на момент публикации новости не подтверждалась.

Газопровод Balticconnector соединяет эстонские и финские газовые сети, позволяя, в частности, Финляндии использовать газохранилище в Латвии. Об аварии на подводной линии стало известно 8 октября. Позже стало известно, что повреждения мог получить кабель связи, проложенный между странами.

Финский оператор ветки Gasgrid предупредил тогда, что из трубы под водой утекает газ. Эстонский оператор Elering в понедельник, 9 октября, сообщил, что при расследовании случившегося не исключаются все версии, включая саботаж, — передавало агентство Reuters.