Как пишет "Новая газета. Европа", в Вашингтоне уверены, что введение санкций против Кабаевой будет считаться настолько личным ударом по Путину, что это может привести "к дальнейшей эскалации напряженности в отношениях между Россией и США".
Источники газеты рассказали, что американский Минфин подготовил санкции против Кабаевой, но Совет национальной безопасности после 11-часового совещания вычеркнул ее имя из списка. При этом источники газеты не отрицают, что санкции в любом случае не повлияют на боевые действия в Украине.
Журналисты WSJ также заявили, что у Кабаевой есть трое детей от Путина. По их данным, она якобы родила первенца в 2015 году в Швейцарии, а затем близнецов — в 2019 году в Москве. Источники в Вашингтоне сообщили газете, что Кабаева помогает президенту России укрывать активы за рубежом.
Ранее США, ЕС и Великобритания ввели персональные санкции против Путина и его предполагаемых дочерей Екатерины Тихоновой и Марии Воронцовой.
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