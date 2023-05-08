По словам официальных лиц, на которых ссылается WSJ, этот сдвиг обусловлен убеждением, что ни одна из сторон не может продолжать войну бесконечно, и готовность Пекина играть роль в международных мирных переговорах должна быть проверена. Тем не менее, собеседники WSJ не убеждены в том, что Россия будет вести переговоры о прекращении огня при президенте Владимире Путине.
С похожей мыслью выступил в интервью CBS бывший госсекретарь США Генри Киссинджер. "Теперь, когда Китай вступил в переговоры, я думаю, к концу года они достигнут высшей точки", — заявил он, уточнив, что имеет в виду "реальные переговоры". Киссинджер также отметил, что скорее всего согласился бы принять участие в переговорах с Россией — в качестве советника со стороны США.
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