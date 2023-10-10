Выросло количество кибератак на немецкие компании

Количество кибератак на немецкие компании в 2022 году вновь увеличилось, следует из результатов опроса, проведенного британской страховой компанией Hiscox. За отчетный период 58 процентов немецких фирм однократно или многократно подвергались атакам со стороны хакеров, сообщила немецкая "дочка" Hiscox во вторник, 10 октября, в Мюнхене. Это на 12 процентов больше, чем годом ранее.

В сравнении с другими странами, где проводился опрос, немецкая экономика довольно часто становилась мишенью кибератак. Опрос, помимо Германии, был проведен в Бельгии, Франции, Нидерландах, Испании, Великобритании, Ирландии и США. Чаще, чем в Германии, кибератакам подвергались компании в Ирландии. В целом, о кибератаках сообщили 58 процентов опрошенных фирм.

Под прицелом хакеров – маленькие компании