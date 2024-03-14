Выборы под дулом: как Россия принуждает к голосованию население на оккупированных территориях Украины

Один из жителей Херсонской области, юго-восточная часть которой оккупирована российскими войсками, рассказал Би-би-си о том, как было организовано голосование в его селе. Мы не можем раскрыть его имя и местоположение по соображениям безопасности.

"Пророссийски настроенные местные жители ходят по домам с урнами для голосования в сопровождении вооруженных военных. Если они стучат и никто не открывает, они переходят к следующему дому. Они не врываются в дома, но приходят, — говорит местный житель. — Это просто смехотворно. Что это за выборы, когда приходят два местных жителя, один со списком избирателей, другой — с урной для голосования, а с ними военный с автоматом? Это не демократия, это комедия".