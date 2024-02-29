ВСУ сообщили о гибели военных 73-го морского центра спецопераций

"Обеспечивая отход основных сил группы после выполнения специального задания воины приняли свой последний бой, навечно оставшись в строю", — говорится в сообщении.
Подробности задания и где его выполняли военные ВСУ не уточняются. Сколько человек погибло, не сообщается.
Чиновники аннексированной РФ Херсонской области и пропагандисткие российские издания сообщили, что группа украинских диверсантов пыталась высадиться на Тендровской косе на юге Херсонской области.
Председатель местного пророссийского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов заявил, что речь идет о группе 73-го морского центра ВМС Украины, которая была практически полностью "уничтожена" российскими военными.
Прокремлевский телеграм-канал Mash сообщил, что украинские военные пытались высадиться на Тендровской косе на пяти лодках. В результате боя военные РФ подбили четыре лодки, пятой удалось уплыть. Как утверждается, погибли не менее 20 украинских военнослужащих, один был ранен и попал в плен. Российские военные, пишет Mash, захватили несколько винтовок, пулеметов и гранатометов, в том числе производства США и Германии.
Украинское издание "Страна" отметило, что 28 февраля в соцсетях украинских военных появились сообщения о "черном дне для ССО".
В комментариях военные задавались вопросом о целесообразности операции на Тендровской косе, которая находится в глубоком тылу войск РФ.