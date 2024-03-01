Встреча министров G20 завершилась без итогового заявления

Министрам финансов и главам центробанков 20 ведущих индустриальных и развивающихся стран на встрече в Сан-Паулу не удалось согласовать совместное итоговое заявление. Вместо него Бразилия, председательствующая в G20, опубликовала в четверг, 29 февраля, собственное резюме.

"Обсуждая перспективы глобальной экономики, министры обменялись мнением о текущих войнах, конфликтах и гуманитарных кризисах, выделив Украину и Газу. Бразильское председательство в G20 отметило, что финансовый трек - не самый подходящий форум для решения геополитических вопросов и предложило продолжить обсуждать эти вопросы на соответствующих форумах и встречах", - говорится в сноске к основному тексту резюме. По словам министра финансов Бразилии Фернанду Аддада, согласовать текст итогового документа не удалось из-за разногласий по поводу его геополитической составляющей.