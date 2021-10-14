ВОЗ создает новый орган для борьбы с пандемиями

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) инициировала создание новой экспертной группы по борьбе с пандемиями и предложила включить в ее состав одного из главных немецких вирусологов Кристиана Дорстена (Christian Dorsten). Новая команда в составе 26 экспертов разработает глобальные рамки для исследования новых возбудителей заболеваний, способных вызвать эпидемии и пандемии, говорится в сообщении ВОЗ, обнародованном в среду, 13 октября. Ученые также возобновят зашедшее в тупик расследование истоков нынешней пандемии коронавируса.
В последние годы в мире, помимо SARS-CoV-2, появляется все больше возбудителей опасных заболеваний, таких, как вирус MERS и вирусы различных видов птичьего гриппа. Поэтому ВОЗ еще в начале года объявила о намерении создать консультативную группу по новым возбудителям заболеваний (SAGO).
Предотвращение новых пандемий
"Появление все новых вирусов с пандемическим и эпидемиологическим потенциалом - природное явление. SARS-CoV-2 - очередной вирус такого рода, но далеко не последний", - заявил глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус, подчеркнув, что без понимания того, как появляются новые возбудители заболеваний будет невозможно предотвратить новые вспышки.
26 экспертов, которые будут работать в новом органе ВОЗ, были избраны из 700 кандидатур. Помимо Дростена, в него войдут и ученые, которые в составе миссии ВОЗ расследовали истоки SARS-CoV-2 в Китае.
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