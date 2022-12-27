Война в Украине: пять сценариев развития конфликта в 2023 году

Может ли война завершиться в наступающем году, и если да, то как - на поле боя или за столом переговоров? Или конфликт вообще затянется до 2024 года?

"Весеннее наступление России будет ключевым"

Майкл Кларк, заместитель директора Института стратегических исследований, Эксетер, Великобритания

Те, кто пытается вторгнуться в другую страну в любой точке великих евразийских степей, в итоге обречены на зимовку в этих степях.

Наполеону, Гитлеру и Сталину приходилось маневрировать своими армиями перед лицом зимы в степи, и теперь, когда вторжение идет не лучшим образом, Владимиру Путину приходится заставлять свои войска зимовать в степи в ожидании нового российского наступления весной.

Обеим сторонам нужна передышка, но украинцы лучше оснащены и мотивированы для продолжения наступления, и можно ожидать, что они будут продолжать выдавливать россиян, по крайней мере в Донбассе.

В районе Кременной и Сватово они на грани большого прорыва, который отбросит российские войска на 60 км назад, к следующей естественной оборонительной линии, недалеко от того места, где российское вторжение началось в феврале 2022 года.

Киев не захочет останавливаться на достигнутом, особенно когда победа здесь столь близка. Тем не менее, после освобождения Херсона украинские наступательные операции на юго-западе могут застопориться.

Форсирование Днепра для давления на уязвимые российские автомобильные и железнодорожные пути в Крым может оказаться слишком сложным. Но нельзя исключать возможности нового наступления ВСУ.

В 2023 году ключевым фактором будет результат весеннего наступления России. Путин признал, что около 50 тыс. человек из недавно мобилизованных уже находятся на фронте; остальные 250 тыс. проходят подготовку для участия в боевых действиях в 2023 году.

Пока судьба этих новых российских войск не определится на поле боя, практически никаких других сценариев, кроме продолжения войны, нет.

Единственный другой возможный сценарий - это короткое и нестабильное прекращение огня. Путин дал понять, что он не остановится. А Украина дала понять, что будет бороться за свою страну.

"Украина отвоюет свои земли"

Андрей Пионтковский, ученый и аналитик из Вашингтона

Украина победит, полностью восстановив свою территориальную целостность не позднее весны 2023 года. Этот вывод определяется двумя факторами.

Первый - это беспрецедентная в современной военной истории мотивация, решимость и мужество украинских военных и украинского народа в целом.

Второй фактор - это то, что после многих лет умиротворения российского диктатора Запад наконец-то повзрослел и осознал масштабы исторического вызова, с которым столкнулся. Лучше всего это иллюстрирует недавнее заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.

"Цена, которую мы платим, выражается в деньгах. А цена, которую платят украинцы, - это кровь. Если авторитарные режимы увидят, что применение силы приносит плоды, мы все заплатим гораздо большую цену. И мир станет более опасным для всех".

Точное время неизбежной победы Украины будет определяться скоростью, с которой НАТО сможет поставить новый пакет военных штурмовых вооружений (танки, самолеты, ракеты большой дальности), который изменит расклад сил на поле боя.

Я ожидаю, что в ближайшие месяцы (возможно, недели) ключевым пунктом кампании станет Мелитополь. Захватив Мелитополь, украинцы легко продвинутся к Азовскому морю, эффективно отрезав линии снабжения и связи с Крымом.

Капитуляция России будет официально согласована на технических переговорах после сокрушительных украинских побед на поле боя.

Державы-победительницы - Украина, Великобритания, США - сформируют новую архитектуру международной безопасности.

"Конца не видно"

Барбара Занчетта, факультет изучения войны, Королевский колледж Лондона

Владимир Путин рассчитывал на пассивное принятие Украиной действий своего более могущественного соседа, без какого-либо значимого участия других стран. Этот серьезный просчет привел к затяжному конфликту, конца которому, похоже, не видно.

Зима будет трудной, поскольку российские атаки на украинскую инфраструктуру будут призваны сломить моральный дух и выносливость и без того уставшего и ослабевшего населения. Но украинцы оказались поразительно стойкими. Они будут стоять твердо. И война будет продолжаться.

Перспективы переговоров нельзя назвать воодушевляющими. Для потенциального мирного соглашения необходимо, чтобы основные требования хотя бы одной из сторон поменялись, однако пока нет никаких свидетельств того, что это произошло или произойдет в ближайшее время.

Когда же закончится война?

Издержки войны, как материальные, так и человеческие, могут расколоть российскую политическую элиту и снизить уровень поддержки войны. Ключ к завершению конфликта находится в России.

Прошлые войны, в которых решающим элементом были просчеты руководства (Вьетнам для США или Афганистан для Советского Союза), заканчивались именно таким образом. Внутренние политические условия в стране, которая просчиталась, менялись, что делало завершение конфликта - на "почетных" или не очень условиях - единственным приемлемым вариантом.

Однако сейчас это может произойти только в том случае, если Запад будет твердо поддерживать Украину несмотря на растущее давление в связи с издержками войны.

К сожалению, это будет длительная политическая, экономическая и военная битва политической воли. И к концу 2023 года она, скорее всего, еще не закончится.

"Другого исхода, кроме поражения России, нет"

Бен Ходжес, бывший командующий сухопутными войсками США в Европе

Планировать парад победы в Киеве еще преждевременно, но преимущество сейчас на стороне Украины, и я не сомневаюсь, что они выиграют эту войну, возможно, уже в 2023 году.

Зимой события будут развиваться медленнее, но украинские силы, несомненно, смогут лучше россиян справиться с ситуацией - благодаря зимнему оборудованию, поступающему из Великобритании, Канады и Германии.

К январю Украина сможет приступить к заключительной фазе кампании - освобождению Крыма.

История учит нас, что война - это испытание воли и логистики. Принимая во внимание решимость украинского народа и солдат, а также быстро улучшающуюся ситуацию с логистикой для Украины, я не вижу другого исхода, кроме поражения России.

К такому выводу меня отчасти подтолкнул вывод российских войск из Херсона. Во-первых, это психологическая победа для украинского народа, во-вторых, глубокий конфуз для Кремля, и в-третьих, украинские войска получили ключевое оперативное преимущество - все подступы к Крыму теперь находятся в пределах досягаемости украинских систем вооружения.

Я считаю, что к концу 2023 года Крым будет полностью возвращен под контроль и суверенитет Украины, хотя, возможно, будет заключено какое-то соглашение, которое позволит России постепенно сворачивать свою военно-морскую базу в Севастополе... возможно, даже до окончания срока действия договора (примерно до 2025 года), существовавшего до незаконной аннексии Крыма Россией.

Будут предприниматься усилия по восстановлению украинской инфраструктуры вдоль побережья Азовского моря, включая важные порты Мариуполя и Бердянска. Еще один важный проект - возобновление работы Северо-Крымского канала, отводящего воду из Днепра в Крым.

"Ожидайте большего"

Давид Гендельман, военный эксперт из Израиля

Вот чего, как мне кажется, каждая из сторон хотела бы достичь на следующем этапе.

Лишь около половины из 300 тысяч мобилизованных российских войск уже находятся в зоне боевых действий. Остальные, вместе с силами, высвободившимися после отхода из Херсона, дают россиянам возможность начать новое наступление.

Оккупация Луганской и Донецкой областей продолжится, но крупный российский прорыв, например, продвижение с юга к Павлограду с целью окружения украинских сил в Донбассе, менее вероятен.

Более вероятно продолжение нынешней тактики - медленное выдавливание украинских войск на узких направлениях и медленное продвижение вперед, как в районах Бахмута и Авдеевки. Возможно, ту же тактику будут применять и в районе Сватова-Кременной.

Продолжающиеся нападения на украинскую энергетическую инфраструктуру и другие атаки на украинские тылы - это другая часть стратегии войны на истощение.

После отступления российских войск из Херсона украинская армия высвободила значительные силы. Наиболее стратегически важное направление для ВСУ сейчас - это юг, на Мелитополь или Бердянск, с целью перерезать российский наземный коридор в Крым. Это стало бы крупной победой Украины, и именно поэтому россияне укрепляют Мелитополь.

Другой вариант для Украины - это Сватово. Успешные действия там поставят под угрозу весь северный фланг российской линии фронта.

Большой вопрос, однако, в том, сколько украинских сил доступно для наступления на данный момент и какой график формирования и боеготовности новых бригад и корпусов лежит на столе у генерала Залужного - будут ли они готовы через месяц, два или три, включая личный состав, бронетехнику и тяжелое вооружение.

Ответ на этот вопрос мы получим, когда ударят морозы. И тогда будет чуть лучше понятно, чем закончится война.