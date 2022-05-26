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"Медиазона" собрала доказательства мародерства российских военных в Украине. Из приграничных с ней городов солдаты РФ за три месяца войны отправили 58 тонн посылок - в основном туда, где дислоцированы военные части.
Военные РФ отправили 58 тонн посылок из городов на границе с Украиной
© Reuters / Scanpix

За три месяца войны в Украине российские военнослужащие отправили из приграничных с ней городов 58 тонн посылок. Об этом сообщила "Медиазона" в четверг, 26 мая. Издание изучило базу номеров отправлений СДЭК и по ним выявило резкий рост отправлений с начала войны в различные регионы России из 13 российских и белорусских городов, расположенных неподалеку от украинской границы.

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Настоящий скачок крупных отправлений, по данным "Медиазоны", произошел после того, как в конце марта российские войска ушли из северных областей Украины. В то время как 26 марта из приграничных городов отправили 338 килограммов посылок, то 29 марта вес посылок превысил 1 тонну, 2 апреля - 2,5 тонны, а 4 апреля достиг максимума - около четырех тонн.

Больше всего посылок было отправлено из города Валуйки (более 15 тонн), расположенного в 30 километрах от границы с Украиной и 20 километрах от "ЛНР"; Клинцов (более 13 тонн), находящихся в 60 километрах от границы, и Новозыбкова (более 7,5 тонн).

Посылки шли в города с крупными военными частями

Большое число посылок средним весом свыше 20 килограммов уходило в одни и те же города, в которых расположены крупные воинские части, задействованные в Украине. Так, наибольшее число посылок по общему весу было отправлено в Юргу (5,76 тонны) в Кемеровской области, Чебаркуль (5,59 тонны) в Челябинской области, Кызыл (3,59 тонны) в Тыве.

В Юрге дислоцирована 74-я мотострелковая бригада ВС РФ. Согласно данным украинских властей, она в марте находилась в Киевской области. По сведениям "Медиазоны", в Украине погибло не менее 27 солдат из Юрги. В Чебаркуле дислоцируются 6-й и 239-й танковые полки. Как сообщило издание, на войне в Украине погибли 27 человек из этого города, включая командира 6-го танкового полка полковника Александра Захарова. В Кызыле, 11 жителей которого уже погибли в Украине, расположена 55-я отдельная мотострелковая бригада.

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Deutsche Welle
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