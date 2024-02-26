Военнослужащий ВВС США поджег себя у посольства Израиля в Вашингтоне. Он кричал "Свободу Палестине!"

Сотрудники Секретной службы США потушили огонь, пострадавшего доставили в больницу с угрожающими жизни травмами, сообщили в городской пожарной службе. Сейчас он находится в критическом состоянии.
Американские СМИ со ссылкой на представителя ВВС США сообщили, что пожегший себя мужчина находился на действительной военной службе.
Полицейское управление Вашингтона, американская Секретная служба и другие правоохранительные органы ведут расследование.
В заявлении полиции Вашингтона говорится, что инцидент произошел около 13:00 по местному времени на улице Интернешнл-драйв.
Кроме посольства Израиля, в этом районе находятся дипломатические представительства нескольких государств, в том числе Египта, Марокко, Нигерии, Бангладеш и Сингапура. Район расположен всего в 6 км от Белого дома.
Как сообщают американские СМИ, перед тем, как поджечь себя, мужчина говорил, что "больше не хочет участвовать в геноциде", а затем начал кричать "Свободу Палестине!".
Пресс-секретарь израильского посольства сообщила газете New York Times, что никто из сотрудников представительства не пострадал.
В заявлении министерства иностранных дел Израиля говорится, что персонал посольства не был знаком с человеком, который поджег себя.
Это уже не первый случай самосожжения перед зданием израильской дипломатической миссии в США.
В декабре минувшего года человек облил себя бензином и поджег перед консульством Израиля в американском штате Джорджия. По словам полиции, на месте происшествия был найден палестинский флаг.