Военнослужащий ВВС США поджег себя у посольства Израиля в Вашингтоне. Он кричал "Свободу Палестине!"

Сотрудники Секретной службы США потушили огонь, пострадавшего доставили в больницу с угрожающими жизни травмами, сообщили в городской пожарной службе. Сейчас он находится в критическом состоянии.

Американские СМИ со ссылкой на представителя ВВС США сообщили, что пожегший себя мужчина находился на действительной военной службе.

Полицейское управление Вашингтона, американская Секретная служба и другие правоохранительные органы ведут расследование.

В заявлении полиции Вашингтона говорится, что инцидент произошел около 13:00 по местному времени на улице Интернешнл-драйв.

Кроме посольства Израиля, в этом районе находятся дипломатические представительства нескольких государств, в том числе Египта, Марокко, Нигерии, Бангладеш и Сингапура. Район расположен всего в 6 км от Белого дома.