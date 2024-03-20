Военная помощь ЕС и его членов Украине достигла 33 млрд евро

Сумма военной помощи от Европейского Союза и входящих в него стран Украине достигла 33 млрд евро. Об этом сообщил верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель в среду, 20 марта, в Брюсселе, на пресс-конференции после заседания Совета ассоциации ЕС - Украина. Страны Евросоюза намерены предоставить Украине военную помощь в двустороннем порядке на общую сумму 20 млрд евро в 2024 году, добавил он.

"Если бы Путин завоевал Украину, а Украина подняла бы белый флаг и сдалась, то в Киеве был бы установлен марионеточный режим, украинский народ был бы подавлен, а российская армия оказалась бы у наших границ. И мы можем быть уверены, что на этом они не остановятся", - заявил Боррель, добавив, что скорость европейского ответа должна соответствовать масштабам российской угрозы.

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