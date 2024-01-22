Во Франции прошли протесты против закона об иммиграции

Во Франции на акции против нового иммиграционного закона вышли десятки тысяч человек, сообщает издание Le Monde в воскресенье, 21 января. Министерство внутренних дел оценило число демонстрантов в 75 тысяч, а организаторы заявили о 150 тысячах протестующих. По сообщению телеканала Franceinfo, различные акции прошли в Париже, Лилле, Каннах, Лионе и других городах.

Во французской столице возле Эйфелевой башни собралось 16 тысяч человек, около 2000 вышли на митинги в Лилле, Каннах, Лионе, Бордо и Меце. На протестах в Тулузе насчитали от трех до четырех тысяч протестующих.

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