Власти Нидерландов начали проверку приложения "Яндекса"

С 1 сентября в России вступило в силу постановление российского правительства, согласно которому ФСБ должна получать доступ к данным о пользователях сервисов такси. 8 августа "Медуза" опубликовала расследование, в котором утверждалось, что "Яндекс" хранит данные о поездках пользователей на такси, в том числе и за рубежом, где сервис работает под другими названиями, на российских серверах, и, таким образом, данные должны подпадать под постановление о возможности доступа к ним ФСБ.

Власти Финляндии в связи с этим выпустили специальное постановление о том, что с 1 сентября никакие данные пользователей Yango не должны передаваться в Россию. Такое же решение приняли власти Норвегии. При этом, по оценке властей этих стран, российское постановление не должно распространяться на данные граждан государств ЕС, и в случае, если Yango передавало данные в Россию, это может быть нарушением уже европейского законодательства о защите данных.