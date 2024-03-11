Власти Латвии будут проверять голосующих в Риге россиян

Президентские выборы в РФ пройдут 15-17 марта. 71-летний Владимир Путин , правящий Россией уже 24 года, намерен переизбраться на пост президента еще на шесть лет. Реальные оппозиционные кандидаты к выборам допущены не были.

Соратники российского оппозиционера Алексея Навального, скончавшегося в середине февраля в колонии за Полярным кругом, призывают россиян прийти на избирательные участки в 12 часов дня и тем самым выразить протест против политики Путина и безальтернативных выборов. Акцию "Полдень против Путина" при жизни поддержал и сам Навальный. "Важнее всего, что это будет настоящая общероссийская акция протеста, которая пройдет не просто в каждом городе, а в каждом районе каждого города", - написал он в письме, которое его соратники опубликовали 1 февраля. В поддержку этой акции также выступили Михаил Ходорковский, Михаил Лобанов, Максим Резник, Дмитрий Гудков и другие российские оппозиционеры.