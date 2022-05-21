Победы в войне с Россией Украина может достичь только на поле боя, но окончательная точка все равно будет поставлена за столом переговоров. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в субботу, 21 мая, в интервью журналистам по случаю 3-й годовщины вступления в должность главы государства. "Победа будет очень сложной. Она будет и кровавая, она будет в бою, но концовка точно будет в дипломатии", - сказал Зеленский.

По его словам, только за столом переговоров можно решить ряд сложных вопросов: окончательного прекращения войны и установления мира, деоккупации украинских территорий, обмена и возвращения домой украинских военных и гражданских. "Мы хотим вернуть все. А Российская Федерация хочет всего не отдать, ничего не отдать", - указал президент Украины.

Зеленский заявил, что справедливость наступит в тот момент, когда Украина вернет все свои территории. В то же время президент считает самым ценным –сохранить жизнь украинцев, в том числе военных, и поэтому возвращение к линии разграничения 23 февраля 2022 будет победой. "Без лишних потерь - выйти на линию, которая была до 24 числа, я думаю… это будет для нашего государства победой. Все равно все вернется. Мы сломали хребет одной из сильнейших армий мира... Но не забывайте, что все наши военные тоже хотят жить", - подчеркнул Зеленский.