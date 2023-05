Завтрак президента у президента

В половине первого ночи уже и сам Зеленский, приземлившись в столице Германии, отправил твит: "Уже в Берлине". И в телеграфном стиле добавил, за чем, собственно, приехал: "Оружие. Мощный пакет. ПВО. Реконструкция. Евросоюз. НАТО. Безопасность".

Из аэропорта BER в центр города ехала длинная колонна черных лимузинов в сопровождении тьмы полицейских машин и мотоциклов с мигалками. Как оказалось, колонна была фейковой, для отвода глаз. Самого же Зеленского доставили в Берлин на вертолете, севшем на территории министерства обороны. Где Зеленский ночевал, не известно до сих пор.

По слухам из правительственных источников, и по самому Берлину украинского президента собирались тоже перевозить на вертолете, хотя от резиденции федерального президента Франка-Вальтера Штайнмайера (Frank-Walter Steinmeier), с которым Зеленский завтракал в 08.45 утра, до ведомства федерального канцлера всего 750 метров.

В конце концов от перелетов над правительственным кварталом решили отказаться. В том числе и потому, что на территории дворца Бельвю - резиденции президента - нет вертолетной площадки. А сажать вертолет на проезжей части - риск еще больше, чем передвигаться в бронированном "Мерседесе".

Завтрак, судя по всему, удался. Из машины навстречу Штайнмайеру вышел довольно хмурый Зеленский, а уезжал из Бельвю в ведомство федерального канцлера уже улыбающийся президент Украины.

Германия удваивает военную помощь Украине

Гостю приготовили в Берлине щедрый подарок. Зная, что Зеленский при каждом удобном случае настаивает на наращивании поставок западных вооружений Украине для отражения российской агрессии, еще накануне официальный Берлин оповестил о почти что удвоении немецкой военной помощи Украине в ближайшее время.

К уже поставленным вооружениям на сумму в 2,75 млрд евро решено прибавить еще военную технику на 2,7 млрд. В новом пакете - еще 20 боевых машин пехоты Marder, 30 модернизированных танков Leopard 1 A5, 18 колесных гаубиц, 100 броневиков, более 200 разведывательных беспилотников, артиллерийские снаряды, ракеты для систем залпового огня и еще четыре системы ПВО IRIS-T SLM, каждая из которых способна защищать от налета с воздуха один город среднего размера типа Одессы. Правительство ФРГ выдало немецкому заводу-производителю лицензию на модернизацию и поставку Украине в общей сложности 178 танков Leopard 1 А5.

Объявив о новом пакете военной помощи Украине, министр обороны ФРГ Борис Писториус (Boris Pistorius) заметил, что поддержка Киева оружием будет и дальше продолжаться. "As long as it takes" ("Сколько бы времени не понадобилось"), - заключил он, перейдя на английский.

"Дорогой Владимир" и "Дорогой Олаф"

Канцлер Олаф Шольц (Olaf Scholz) принял украинского президента с военными почестями, а затем увел на переговоры. Продолжались они на полчаса дольше, чем было запланировано. Но по выражениям лиц канцлера и Зеленского на пресс-конференции по их итогам было трудно определить, насколько плодотворной была беседа.

По крайней мере обращались они друг к другу на ты: "Дорогой Владимир" и "Дорогой Олаф". Журналистов, однако, мало интересовал обмен протокольными фразами или заверения в солидарности и продолжении оказывать военную помощь - с немецкой стороны, и слова благодарности - с украинской. Вопросы канцлеру и президенту задавали без обиняков, в лоб.

Ожидает ли Киев от Германии, спросили, например, Зеленского, поставок боевых самолетов - будь то немецкие Tornado или Eurofighter - или хотя бы нажима на союзников по НАТО с тем, чтобы они поделились с Украиной F-16, которых у ФРГ нет? И канцлеру: Вы будете поставлять Киеву боевые самолеты или опасаетесь, что с их помощью украинцы будут атаковать российскую территорию?

Оба ответили уклончиво. Зеленский сказал, что надеется на помощь Берлина в создании своего рода "коалиции" стран, готовых передавать Украине боевые самолеты с тем, чтобы устранить военное преимущество России в воздухе. Канцлер же повторил свой тезис: Германия поставляет Киеву те вооружения, с помощью которых ВСУ может заставить Москву вывести войска из Украины. Ушел Шольц и от ответа на прямой вопрос о готовности Германии предоставить Киеву конкретный план подготовки для вступления в НАТО.

Берлин против "замораживания" конфликта

Еще вопрос: наносит ли Украина удары по территории России и как к этому относится Берлин?

Мы не атакуем российскую территорию, ответил Зеленский, у нас на это нет ни времени, ни сил, ни лишних вооружений, мы освобождаем принадлежащие нам по праву территории. ВСУ, по его словам, готовит операцию по деоккупации всех незаконно захваченных Россией украинских территорий в рамках признанных во всем мире границ Украины.

При этом Киев может рассчитывать на помощь и поддержку Германии. "Речь идет об империалистическом нападении на украинскую территорию, под угрозой мир и безопасность в Европе, - заявил Олаф Шольц. - Всем должно быть ясно: Россия должны вывезти войска, без этого мира не будет". Никакого "замораживания" конфликта, добавил канцлер, быть не может.

Из Берлина - в Ахен за премией

В 13.20 сначала с территории ведомства федерального канцлера взмыли два военных вертолета, через минуту - еще два. В одном из них (или в двух разных), очевидно, и находились канцлер ФРГ и президент Украины.

Все четыре винтокрылые машины под прикрытием пары полицейских вертолетов взяли курс на юго-восток - в сторону аэропорта BER. Там их уже поджидал правительственный самолет, чтобы доставить в Ахен - на вручение Зеленскому премии имени Карла Великого. 541 километр. Час с небольшим полета.