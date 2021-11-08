Видео. Огромная колонна мигрантов движется к белорусско-польской границе

Bardzo niepokojące informacje z granicy. Na Białorusi, przy granicy z Polską, zgromadziła się duża grupa migrantów.

Ruszyli właśnie w stronę granicy RP. Będą próbowali masowo wkroczyć do Polski. pic.twitter.com/AHexXfsy8a

— Stanisław Żaryn (@StZaryn) November 8, 2021

Позже в Госпогранкомитете Беларуси прокомментировали ситуацию.

"В данный момент многочисленная группа беженцев с вещами движется вдоль трассы к границе с Польшей. Пограничная стража Польши неоднократно рапортовала о том, как тысячами вытесняет мигрантов к границе с Беларусью. На подобный шаг отчаяния беженцев сподвигло равнодушие и бесчеловечное отношение польских властей", — говорится в заявлении ведомства.

В ГПК также заявили, что "белорусской стороной принимаются необходимые меры для обеспечения бесперебойного функционирования каналов международных сообщений, а также безопасности людей, двигающихся по автомагистрали".

МИД Польши: Белорусские власти хотят довести ситуацию на границе с Польшей до смертельных жертв

Белорусские власти хотят довести ситуацию на границе с Польшей до смертельных жертв, заявил заместитель министра иностранных дел Польши Петр Вавжик в эфире "Польского радио", передает Zerkalo.

"Я убежден, это даже не впечатление, а я убежден, что белорусские власти стремятся к эскалации, которая приведет к тому, что будут смертельные жертвы на какой-либо из сторон", — сказал Вавжик.

Министр-координатор спецслужб Польши Станислав Жарын в Twitter написал о подготовке массового штурма.

"Очень тревожная информация с границы. В Беларуси, недалеко от границы с Польшей, собралась большая группа мигрантов. Они только что двинулись в сторону польской границы. Они попытаются массово пройти в Польшу", — написал Жарын.

По его словам, в группе преобладают молодые мужчины. "Началась крупнейшая попытка силового вторжения в Польшу", — добавил он.

Со стороны Польши на границе дежурят пограничники, полиция и военные, сообщает заместитель министра внутренних дел Польши Мацей Васик. По его словам, "польские службы готовы к любым обстоятельствам".

Из-за ситуации на границе Польша сегодня в 13.00 проведет срочную встречу антикризисной команды с участием премьер-министра Матеуша Моравецкого, министра внутренних дел Мариуша Каминского, министра обороны Мариуша Блащака и других. Об этом сообщил официальный представитель правительства Петр Мюллер.