Верховная рада уволила двух министров в Украине

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) ранее сообщило, что подозревает министра аграрной политики страны Николая Сольского в завладении государственной землей на 291 (около 6,83 млн евро) млн грн и попытке завладеть ей еще на 190 млн (около 4,46 млн евро). После этого Сольский написал заявление об отставке. На следующий день суд постановил арестовать его, но за Сольского внесли залог в размере 75,7 млн гривен (около 1,78 млн евро), и он был освобожден из-под стражи. Позже по этому же делу арестовали его заместителя Маркияна Дмитрасевича.