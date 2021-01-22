Венгрия первой в ЕС закупает вакцину "Спутник V"

Венгрия стала первой страной Евросоюза, покупающей российскую вакцину от коронавируса "Спутник V". Об этом венгерский министр иностранных дел и внешней торговли Петер Сийярто заявил в пятницу, 22 января, на пресс-конференции в Москве.

По его словам, согласно заключенному ранее в тот же день договору, препарат будет поступать в Венгрию в три этапа. Подробности об объемах поставок должны быть оглашены позднее.

Вакцина "Спутник V" еще не допущена к использованию в Европейском Союзе, но была зарегистрирована, помимо России и Беларуси, в Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестинской автономии, Венесуэле, Парагвае и Туркменистане.