2024.05.08 16:37

Великобритания вышлет российского военного атташе

 
Радио Свобода
Rusijos ambasada Londone
Rusijos ambasada Londone
ФОТО: AFP/ Scanpix

Лондон принял решение выслать из Великобритании российского военного атташе, лишить дипломатического статуса некоторые объекта недвижимости и ограничить срок действия российских дипломатических виз, сообщает Reuters.

Глава британского МВД Джеймс Клеверли во время выступления в парламенте назвал этот шаг ответом на "вредоносную деятельность России" по всей Великобритании и Европе. В Лондоне утверждают, что атташе имеет отношение к российской военной разведке.

Клеверли также отметил, что Москва, по всей вероятности, обвинит британские власти в русофобии. Министр призвал Россию вывести войска с территории Украины и прекратить "вредоносную деятельность".

Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва даст адекватный ответ.

Заявление Клеверли прозвучало на фоне недавних обвинений в адрес двух жителей Великобритании в поджоге склада с вооружениями для Украины. Следствие полагает, что обвиняемые действовали по указке российских властей. МИД России назвал эти заявления абсурдными.

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Радио Свобода
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