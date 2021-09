Вашингтон и Лондон подвергли резкой критике выборы в Госдуму РФ

США подвергли резкой критике проведение парламентских выборов в России, которые были омрачены обвинениями в фальсификации. Как отмечается в обнародованном в понедельник, 20 сентября, в Вашингтоне заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса, выборы в Госдуму 17-19 сентября проходили в условиях, не способствовавших свободной и честной процедуре голосования.

Аналогичную позицию выразил Лондон. Как отмечается в заявлении министерства иностранных дел Великобритании, прошедшие в России выборы в Госдуму не сказались положительным образом на демократии в стране из-за ряда действовавших в процессе голосования ограничений. Парламентские выборы в РФ охарактеризованы как "серьезный шаг назад для демократических свобод в стране".

The Russian Federation’s use of laws on "extremist organizations," "foreign agents," and "undesirable organizations" prevented the Russian people from exercising their civil and political rights in the Duma elections. https://t.co/vJCkXq7C4j