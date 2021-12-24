В Южной Корее помилована экс-президент Пак Кын Хе

Бывший президент Южной Кореи Пак Кын Хе, осужденная на 22 года по обвинениям в коррупции и злоупотреблении служебным положением, помилована. Министр юстиции страны Пак Бом Ге в пятницу, 24 декабря, объявила, что экс-президент включена в список лиц, подпадающих под "особую амнистию", и помилована "во имя национального единства".
Ныне 69-летняя Пак Кын Хе в этом году была неоднократно госпитализирована из-за хронических болей. По сообщению южнокорейского информагентства "Ренхап", плохое состояние здоровья сыграло решающую роль при принятии решения о помиловании экс-президента.
Скандал о коррупции
В 2017 году Пак Кын Хе была подвергнута импичменту из-за скандала о коррупции. По данным следствия, тогдашний президент Южной Кореи и ее подруга Чхве Сун Силь вымогали взятки у таких крупных концернов, как Samsung. Пак Кын Хе - первую женщину на посту президента Южной Кореи - также обвинили в передаче секретных документов посторонним, включении критически настроенных деятелей сферы искусства в черный список и увольнении несогласных с ней чиновников.
Помимо 20 лет за коррупцию, Пак Кын Хе получила два года по обвинению в нарушении закона о выборах и штраф в размере 16 млн евро в пересчете. Поскольку она так и не заплатила штраф, прокуратура в марте конфисковала ее недвижимость.
Скандал вокруг Пак Кын Хе вызвал в Южной Корее многомиллионные акции протеста, которые привели к ее свержению и приходу к власти нынешнего президента Мун Чжэ Ина. Срок его полномочий истекает в марте 2022 года. Еще в январе нынешнего года Мун Чжэ Ин исключал возможность помилования Пак Кын Хе, назвав вынесенный ей приговор "историческим уроком".
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