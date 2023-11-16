В выборах президента Мадагаскара отказались участвовать 10 кандидатов

На Мадагаскаре началось голосование на выборах президента страны. Ему предшествовал месяц протестов, символом которых стала цветная капуста, а десять из 12 оппозиционных кандидатов вышли из гонки, призвав своих сторонников бойкотировать голосование.

День выборов начался после ночного комендантского часа, который полиция ввела из-за поджогов избирательных участков. До этого выбывшие кандидаты, которые сформировали "Коллектив десяти", ежедневно проводили акции на улицах столицы. Полиция их разгоняла – десятки протестующих и случайных прохожих получили травмы, в том числе один из кандидатов, десятки были арестованы. Тогда участники протестов вынесли на улицы цветную капусту – как символ полицейских репрессий.