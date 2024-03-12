В Ватикане уточнили слова папы про "белый флаг" для Украины

"Призыв Понтифика заключается в том, что "создаются условия для дипломатического решения в поисках справедливого и прочного мира". В этом смысле очевидно, что создание таких условий зависит не только от одной из сторон, но и от обеих, и первым условием мне кажется именно прекращение агрессии. Мы никогда не должны забывать контекст и, в данном случае, вопрос папе римскому, который в ответ говорил о переговорах и, в частности, о смелости переговоров, которые никогда не являются капитуляцией", - указал Паролин.

"Святой Престол следует этой линии и продолжает требовать прекращения огня (а агрессоры должны в первую очередь прекратить огонь) и, следовательно, начала переговоров. Святейший Отец объясняет, что переговоры - это не слабость, а сила. Это не капитуляция, а смелость. И это говорит нам о том, что мы должны уделять больше внимания человеческой жизни, сотням тысяч человеческих жизней, которые были принесены в жертву в этой войне в самом сердце Европы. Это слова, которые применимы как к Украине, так и к Святой Земле и к другим конфликтам, которые кровоточат мир", - резюмировал Пьетро Паролин.