В Украине ограничили энергоснабжение после российского удара

В Украине в среду, 8 мая, ограничили энергоснабжение промышленности и бизнеса после ночного массированного удара ракетами и дронами РФ. Об этом предупредил потребителей в своем Telegram-канале украинский национальный оператор энергетических систем "Укрэнерго".

"Диспетчерский центр "Укрэнерго" вынужден ограничить энергоснабжение промышленности и бизнеса с 18.00 до 23.00. Объем ограничений будет распределен равномерно между всеми регионами", - говорится в посте. Компания также предупредила, что если вечером потребление продолжит расти, придется пойти на крайнюю меру - аварийные отключения электричества для бытовых потребителей по всей Украине. Чтобы избежать этого, энергетики призывали граждан бережно потреблять электроэнергию в указанные часы.

В тот же день глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий рассказал в эфире YouTube-канала газеты "Украинская правда", что импорт электроэнергии из Европы не способен полностью компенсировать дефицит, возникший в энергосистеме страны. "Пострадало много важных электростанций - это и три электростанции ДТЭК (крупнейшая частная энергетическая компания Украины. - прим. Ред.), и две ГЭС, - объяснил он. - Объекты "Укрэнерго", к сожалению, постоянно являются целями для врага, но влияние на объекты компании сейчас не является решающим для энергосистемы, решающим является повреждение большого количества энергоблоков на ТЭС и ГЭС".