В Турции люди в регионах, пострадавших от недавнего разрушительного землетрясения, должны готовиться к новым подземным толчкам. Сейсмологи ожидают повторные подземные толчки магнитудой более пяти, сообщил представитель турецкого Ведомства по чрезвычайным ситуациям в пятницу, 17 февраля.

В настоящее время в регионе каждые четыре минуты ощущаются подземные толчки. До сих пор зарегистрировано уже свыше 4700 афтершоков, магнитуда сорока из них превышала четыре.

"Это весьма необычная ситуация", — отметил представитель. По словам министра городского планирования Мурата Курума, в результате стихийного бедствия в Турции разрушено или сильно повреждено более 84 тысяч домов.

В районах бедствия людям по-прежнему рекомендовано не возвращаться в свои дома и держаться подальше от зданий. Тем не менее местные жители в отсутствие альтернатив вынуждены возвращаться домой за одеждой и личными вещами. По данным турецких властей, от последствий недавнего землетрясения пострадали 20 млн человек. В одной только Турции погибли более 38 000 человек, в соседней Сирии — не менее 5900.