В телефоне сооснователя "Медузы" нашли шпионскую программу. Издание подозревает спецслужбы ЕС — в том числе СГБ

"Я абсолютно потрясен тем, что мы всерьез обсуждаем, что это могли сделать европейские правительства. Наверное, я наивный, но мне это казалось невозможным. Последствия могут быть разрушительными, и речь не только о медиа в изгнании, но и вообще о медиа в Европе: если такой софт мог быть установлен на телефон журналиста из России, непонятно, что может удержать европейские спецслужбы от того, чтобы заразить вообще любого журналиста", — говорит главный редактор "Медузы" Иван Колпаков.