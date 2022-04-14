aA
В среду возле посольства РФ в Таллине прошла акция с целью привлечения внимания к многократным случаям изнасилования со стороны российских военных в Украине.
Protestas Taline
Protestas Taline
© DELFI

Акцию провело объединение, называющее себя независимыми художниками.

На днях украинский уполномоченный Людмила Денисова сообщила, что во время оккупации Бучи российские солдаты держали в одном из подвалов около 25 женщин и девушек в возрасте от 14 до 24 лет и регулярно насиловали. Девять из них теперь беременны. Первые сообщения об изнасилованиях стали поступать еще раньше. Среди жертв в том числе несовершеннолетние дети.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

rus.delfi.ee
Статьи по теме:

Жена кума Путина призвала Зеленского немедленно отпустить ее мужа; Кремль отверг предложение обмена

Жена Виктора Медведчука, которого называют кумом...

Премьер Литвы об ошибке Запада: нет никакого лица Путина, поэтому нет нужды его беречь

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните в интервью на...

Украина обвиняет Россию в депортации 700 тысяч человек. Москва называет это эвакуацией, люди рассказывают о фильтрационных лагерях

18 марта телеведущий Дмитрий Гордон опубликовал...

Работы вдовы с 6 детьми пользуются небывалым успехом: заказы поступают и из Америки

С Ольгой Ткачук журналист общалась, когда женщина шла...

TOP новостей

Цены в Литве выросли: пасхальный праздник обойдется жителям недешево

В Литве дорожают продукты, поэтому пасхальный стол в...

Ukraina

Война в Украине. Россия продолжает наращивать военное присутствие у восточной границы Украины

Война в Украине продолжается почти два месяца. Бои в...

Третья сила. Как украинская территориальная оборона помогает воевать с российской армией

За чуть более два месяца до войны в Украине были созданы...

Витаутас Ландсбергис обратился к руководству ФРГ: оплачивая российский газ, вы платите за путинские танки

Первый руководитель Литвы после восстановления...

Премьер Литвы о 9 мая: хочу, чтобы здравомыслящие люди не давали повода для кремлевской пропаганды

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните сказала, что и...