Акцию провело объединение, называющее себя независимыми художниками.

На днях украинский уполномоченный Людмила Денисова сообщила, что во время оккупации Бучи российские солдаты держали в одном из подвалов около 25 женщин и девушек в возрасте от 14 до 24 лет и регулярно насиловали. Девять из них теперь беременны. Первые сообщения об изнасилованиях стали поступать еще раньше. Среди жертв в том числе несовершеннолетние дети.