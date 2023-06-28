28 июня 2023 г. 16:23

В Стокгольме собираются снова сжечь Коран

 
bbcrussian.com
ФОТО: Reuters / Scanpix
Полиция Швеции вслед за решением апелляционного суда выдала разрешение на проведение в среду акции у главной мечети Стокгольма, в рамках которой организаторы намерены сжечь коран.

Акция приурочена к началу мусульманского праздника Курбан-байрам (также известен как Ид аль-Адха).

Сообщается, что в ней должны принять участие всего два человека. Тем не менее, сначала полиция Стокгольма отказалась ее санкционировать из соображений угрозы общественному порядку.

Организаторы обратились в суд, который посчитал их запрос законным, и спустя две недели после судебного решения, полиция дала зеленый свет.

“Угрозы безопасности, сопряженные с поджогом, не носят того характера, которым в рамках действующего законодательства можно было бы оправдать решение отклонить запрос”, - говорится в последнем заявлении полиции.

Между тем, прошлая подобная акция, во время которой в январе этого года у здания посольства Турции был сожжен Коран, привела к двухнедельным протестам в Стокгольме, призывам бойкотировать шведские товары и блокировке заявки Швеции на вступление в НАТО.

Кто собирается жечь Коран

В отличие от прошлых случаев, когда инициаторами антиисламских акций в Швеции становились ультраправые, организатором демарша в среду стал 37-летний беженец из Ирака, мусульманин Салван Момика.

“Я хочу протестовать перед большой мечетью Стокгольма и хочу обозначить свою позицию в отношении Корана. Я его разорву и сожгу”, - написал Момика в своей заявке в полицейских департамент, копия которой есть в распоряжении AFP.

В комментарии шведской прессе он сказал, что своими действиями не желает саботировать процедуру вступления Швеции в НАТО, и даже сначала хотел подождать, пока этот вопрос не будет улажен.

Первый раз он хотел провести акцию еще в апреле, но решил повременить.

“Я не хочу навредить стране, которая меня приняла и сохранила мое достоинство”, - сказал Салван Момика, не объяснив, однако, почему он все же решил исполнить задуманное, несмотря на то, что Швеция еще далека от улаживания вопроса с НАТО.

Сообщается, что вокруг мечети уже дежурят несколько полицейских патрулей и усилена охрана прилегающих улиц.

Хронология антиисламских выступлений

Самым резонансным стал январский эпизод, когда Коран у посольства Турции сжег гражданин Дании Акцию Расмус Палудан – ультраправый политик, лидер датской антиисламистской партии Stram Kurs ("Жесткий курс").

Полиция Швеции разрешила ему провести акцию у турецкого посольства в Стокгольме, но не санкционировала сожжение Корана. Власти страны осудили действия Палудана, все-таки пошедшего на этот шаг.

В феврале власти Стокгольма получили еще две заявки – от частного лица и от ультраправой организации – на санкционированное сожжение Корана у стен турецкого и иранского посольств. Оба запроса были отклонены.

В апреле тот же Расмус Палудан спровоцировал масштабные беспорядки в разных городах Швеции, пригрозив, что намерен снова сжечь книгу мусульман. Тогда в столкновениях пострадали по меньшей мере 20 человек, включая полицейских.

Мусульмане в Швеции и по всему миру разгневаны надругательством над их священной книгой.

Президент Турции Раджеп Тайип Эрдоган заблокировал заявку шведских властей на вступление страны в Североатлантический альянс.

Правда, поджог Корана – не единственная претензия Анкары к Стокгольму. Антагонизм между странами начался гораздо раньше, после того как Швеция дала убежище лидерам движения сопротивления курдов, которых Турция считает угрозой своей национальной безопасности.

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