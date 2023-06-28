В Стокгольме собираются снова сжечь Коран

Акция приурочена к началу мусульманского праздника Курбан-байрам (также известен как Ид аль-Адха).
Сообщается, что в ней должны принять участие всего два человека. Тем не менее, сначала полиция Стокгольма отказалась ее санкционировать из соображений угрозы общественному порядку.
Организаторы обратились в суд, который посчитал их запрос законным, и спустя две недели после судебного решения, полиция дала зеленый свет.
“Угрозы безопасности, сопряженные с поджогом, не носят того характера, которым в рамках действующего законодательства можно было бы оправдать решение отклонить запрос”, - говорится в последнем заявлении полиции.
Между тем, прошлая подобная акция, во время которой в январе этого года у здания посольства Турции был сожжен Коран, привела к двухнедельным протестам в Стокгольме, призывам бойкотировать шведские товары и блокировке заявки Швеции на вступление в НАТО.
Кто собирается жечь Коран
В отличие от прошлых случаев, когда инициаторами антиисламских акций в Швеции становились ультраправые, организатором демарша в среду стал 37-летний беженец из Ирака, мусульманин Салван Момика.
“Я хочу протестовать перед большой мечетью Стокгольма и хочу обозначить свою позицию в отношении Корана. Я его разорву и сожгу”, - написал Момика в своей заявке в полицейских департамент, копия которой есть в распоряжении AFP.
В комментарии шведской прессе он сказал, что своими действиями не желает саботировать процедуру вступления Швеции в НАТО, и даже сначала хотел подождать, пока этот вопрос не будет улажен.
Первый раз он хотел провести акцию еще в апреле, но решил повременить.
“Я не хочу навредить стране, которая меня приняла и сохранила мое достоинство”, - сказал Салван Момика, не объяснив, однако, почему он все же решил исполнить задуманное, несмотря на то, что Швеция еще далека от улаживания вопроса с НАТО.
Сообщается, что вокруг мечети уже дежурят несколько полицейских патрулей и усилена охрана прилегающих улиц.
Хронология антиисламских выступлений
Самым резонансным стал январский эпизод, когда Коран у посольства Турции сжег гражданин Дании Акцию Расмус Палудан – ультраправый политик, лидер датской антиисламистской партии Stram Kurs ("Жесткий курс").
Полиция Швеции разрешила ему провести акцию у турецкого посольства в Стокгольме, но не санкционировала сожжение Корана. Власти страны осудили действия Палудана, все-таки пошедшего на этот шаг.
В феврале власти Стокгольма получили еще две заявки – от частного лица и от ультраправой организации – на санкционированное сожжение Корана у стен турецкого и иранского посольств. Оба запроса были отклонены.
В апреле тот же Расмус Палудан спровоцировал масштабные беспорядки в разных городах Швеции, пригрозив, что намерен снова сжечь книгу мусульман. Тогда в столкновениях пострадали по меньшей мере 20 человек, включая полицейских.
Мусульмане в Швеции и по всему миру разгневаны надругательством над их священной книгой.
Президент Турции Раджеп Тайип Эрдоган заблокировал заявку шведских властей на вступление страны в Североатлантический альянс.
Правда, поджог Корана – не единственная претензия Анкары к Стокгольму. Антагонизм между странами начался гораздо раньше, после того как Швеция дала убежище лидерам движения сопротивления курдов, которых Турция считает угрозой своей национальной безопасности.