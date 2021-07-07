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Минтранс США ограничил авиасообщение с Беларусью в свете принудительной посадки самолета Ryanair в Минске. Исключения - гуманитарные причины, безопасность и национальные интересы США.
Minsko oro uostas
Minsko oro uostas
© Itar-Tass / Scanpix

Министерство транспорта США в среду, 7 июля, ввело запрет на продажу билетов на пассажирские рейсы между США и Беларусью. Запрет касается и рейсов, осуществляемых с пересадкой. Американское объединение пилотов ALPA уже приветствовало этот шаг.

Исключения из этого правила будут возможны по гуманитарным обстоятельствам, а также из-за причин, связанных с национальными интересами и безопасностью США. В то же время ранее в Госдепартаменте отметили, что ограничение рейсов между США и Беларусью соответствует интересам внешней политики Вашингтона в свете принудительной посадки рейса Ryanair в Минске.

Посадка самолета Ryanair и задержание Протасевича и Сапеги

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Белорусские власти 23 мая принудили лайнер авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно приземлиться в Минске после сообщения о минировании воздушного судна, оказавшемся ложным. После посадки самолета бомбы на борту обнаружено не было, однако были задержаны два пассажира - Роман Протасевич и его спутница, гражданка России Софья Сапега.

Инцидент с лайнером стал одной из главных тем саммита Евросоюза в Брюсселе 24 мая. 5 июня ЕС ввел санкции в отношении государственных белорусских авиакомпаний. Им запрещено пользоваться воздушным пространством и аэропортами ЕС. Совет ЕС призвал также европейские авиакомпании избегать перелетов над территорией Беларуси. Свое воздушное пространство для белорусских авиакомпаний закрыли и другие страны, в частности, Украина и Япония.

25 июня стало известно, что Протасевич и Сапега переведены под домашний арест. По данным министерства коммуникаций и транспорта Литвы, Международная организация гражданской авиации продлила расследование обстоятельств инцидента с лайнером Ryanair.

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Deutsche Welle

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