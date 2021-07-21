В 2018 году Левашов признал себя виновным по нескольким пунктам обвинения, связанным с его многолетней деятельностью по управлению ботнетами Storm Worm, Waledac и Kelihos, способными распространять миллиарды спам-сообщений ежедневно.

Обвинение просило не менее 12 лет



Прокуратура просила назначить для Левашова наказание не менее 12 лет лишения свободы, однако судья признал, что финансовый вред от действий хакера был преувеличен в обвинительном заключении, хотя он и совершал серьезные и изощренные преступления.

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Левашов также приговорен к трем годам ограничения свободы, во время которых за его компьютерной деятельностью будет вестись наблюдение. Кроме того, он должен будет выплатить штраф, но решение об этом будет вынесено через 90 дней, когда суд получит информацию о его финансовом положении.

Левашова включают в топ-10 спамеров мира



По данным Минюста США, киберпреступления Левашова совершались как минимум с 2010 года. Среди рассылаемого спама, в частности, была реклама поддельных лекарств. Ботнет Kelihos также мог устанавливать на компьютеры вредоносное программное обеспечение, которое перехватывало пароли от банковских счетов пользователей.

Британский сайт Spamhaus, отслеживающий распространение спама, отдал Петру Левашову седьмое место в топ-10 мировых спамеров.