Бизнесвуман и пиарщица Ноэль Данфи, работавшая у Джулиани с января 2019 по январь 2021 года, предала гласности свои претензии к нему еще в январе, а сейчас официально представила в манхэттенский Верховный суд 70-страничное исковое заявление, в котором обвиняет своего бывшего работодателя в том, что он якобы принуждал ее к половой близости и не заплатил ей заработанные деньги в сумме почти 2 млн. долларов.

Трампу, который сейчас подает апелляцию, велели выплатить своей истице 5 млн. долларов, Данфи же хочет взыскать с Джулиани в два раза больше.

Долгое время Джулиани был дивно популярен в Нью-Йорке, где, возглавляя манхэттенскую федеральную прокуратуру, он практически сломал хребет местной итальянской мафии, а потом был избран мэром и сделал Нью-Йорк самым безопасным из больших городов США. Теракты 2001 года, которые пришлись на конец его правления, принесли ему славу героя и почетное звание "Мэр Америки".

Близость к Трампу и отчаянные попытки Джулиани доказать, что президентские выборы 2020 года были сфальсифицированы, настроили полстраны против него, повлекли за собою обыск ФБР, потерю адвокатской лицензии, пока временную, и утрату указанного звания.

В изображении Ноэль Данфи бывший "Мэр Америки" предстает пьяницей и бабником, поедающим "Виагру" и постоянно мухлюющим.

Он нанял истицу менеджером по развитию бизнеса и своим секретарем-референтом и положил ей миллион долларов в год плюс оплата расходов, но официально она нигде не числилась и жалования не получала. Джулиани, по ее словам, объяснил, что разводится с женой и должен скрывать от нее и ее адвокатов свои денежные потоки, а то они обдерут его, как липку. Но как только, так сразу…

СМИ сейчас мигом выяснили, что на самом деле он развелся еще в декабре 2019 года, но так и не начал выплачивать жалование истице. По ее словам, иногда Джулиани подкидывал ей деньги черным налом и в общей сложности заплатил таким образом за два года 12 тысяч долларов. Как пишет Данфи, он остался должен ей 1 988 000 долларов.

Самое сенсационное разоблачение, сделанное истицей, состоит в том, что Джулиани якобы пытался продавать президентские помилования Трампа по 2 млн. долларов штука. Пытался — еще не продал, и никаких конкретных примеров в исковом заявлении нет, но одно упоминание о таких проделках вдохновило говорящие головы на бурное обсуждение, напомнившее пикейным жилетам героические дни "Рашагейта".

Критики Трампа надеются, что истица извлечет из своих закромов записи откровений Джулиани по этому поводу. Дело в том, что бывалый прокурор недолго думая разрешил своей новой помощнице записывать их разговоры и иногда даже сам услужливо нажимал красную кнопку record, так что все записи вполне законны.

Под вышеупомянутым предлогом — что он разводится — Джулиани так и не нанял Данфи на работу официально. Истица говорит, что тем не менее продолжала трудиться не за страх, а за совесть, и попутно через не хочу оказывала хозяину сексуальные услуги.

Данфи делала это все не только в расчете на то, что рано или поздно с ней все-таки расплатятся, но и потому, что Джулиани вызвался безвозмездно представлять ее в суде, где рассматривалась тяжба Данфи с ее бывшим сожителем.

Ноэль Данфи обвиняла того в том, что он ее изнасиловал и спустил с лестницы. Мужчина утверждал, что это истица била его и тиранила, и вчинил ей встречный иск о защите чести и достоинства, заявив, что она его шантажирует.

В 2016 году Данфи пошла на мировую в обмен на 10 тысяч долларов. Но в тот момент, когда она случайно познакомилась с Джулиани в фойе одного из трамповских небоскребов, тяжба с бывшим сожителем все еще продолжалась.

Защита Джулиани может воспользоваться этим обстоятельством, чтобы изобразить истицу серийной сутяжницей.

Соблазн бесплатно иметь на своей стороне такого знаменитого юриста, как Джулиани, был, очевидно, неодолим, и женщина продолжала оказывать ему сексуальные услуги.

По ее словам, они начались с орального акта в одну из их первых встреч, когда Данфи, жившая в тот момент во Флориде, согласилась переночевать в гостевой половине манхэттенских апартаментов Джулиани и злоупотребила по его настоянию красным вином.

Если верить истице, во время орального секса Джулиани любил говорить по телефону (однажды с самим Трампом), объясняя, что хочет быть, "как Билл Клинтон", чья интрижка со стажеркой Белого дома Моникой Левински еще свежа в памяти старожилов.

В связи с ковидом работа переместилась на удаленку, и Данфи пишет суду, что во время сеансов видеосвязи Джулиани частенько просил ее раздеться. Он взял в привычку называть истицу в ходе половых актов своей дочкой, отчего, по ее словам, ей было крайне некомфортно.

Поскольку у истицы скопилась изрядная коллекция звуковых файлов, в исковом заявлении приводятся избранные высказывания ответчика, представляющие его в невыгодном свете. Вот несколько примеров.

"Джулиани заявил мисс Данфи, что "черные мужики" бьют женщин больше, чем кто-либо… То же самое латиноамериканцы — это у них в культуре".

"Джулиани утверждал, что (сменивший его) мэр (Нью-Йорка) Майкл Блумберг "сделался геем", потому что от него ушла жена".

"Джулиани проходился по адресу арабов и евреев".

"Джулиани высмеивал и сексуализировал Хиллари Клинтон и надсмехался над ее телом".

Идея, возможно, в том, чтобы заранее настроить против бывшего мэра Нью-Йорка присяжных всех означенных категорий.

Сам Джулиани категорически отвергает все утверждения истицы.