В своем заявлении, размещенном в Twitter Хельсинкской комиссии, ее лидеры обратили внимание на сообщения о тяжелом состоянии здоровья Навального, об угрозе репрессий против его организации (очевидно, имеется в виду требование прокуратуры признать "Фонд борьбы с коррупцией" экстремистской организацией), а также о задержаниях участников акций протеста в России 21 апреля.

Как говорится в заявлении, "администрация Байдена должна продолжать повышать цену для Владимира Путина и оставшихся у него союзников за эту попытку запугать тех, кто откликнулся на призыв Навального к действию, бросив вызов коррупции Кремля и отстаивая свою свободу".

В документе, в частности, содержится призыв ввести санкции против крупных бизнесменов из окружения президента России Владимира Путина - "самых близких к Путину людей, включая таких известных олигархов, как Роман Абрамович, Алишер Усманов, Игорь Шувалов и Николай Токарев".

Все эти лица ранее были героями антикоррупционных расследований Навального, включить их в санкционный список предлагал от имени ФБК* один из его руководителей Владимир Ашурков. США ранее ввели санкции против ряда официальных лиц, причастных к преследованию Навального, но не против бизнесменов.

По словам конгрессмена Уилсона, Кремль своими действиями "демонстрирует презрение к российскому народу". "Это последняя по времени попытка Владимира Путина удержаться у власти, и в конечном итоге она потерпит неудачу", - считает Уилсон.

Хельсинкская комиссия, или Комиссия по безопасности и сотрудничеству в Европе, - правительственная организация США, цель которой - следить за соблюдением прав человека в странах-членах ОБСЕ. В ее состав входят сенаторы, члены Палаты представителей и чиновники администрации.