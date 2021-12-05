Подход Ирана к возобновившимся 30 ноября переговорам по его ядерной программе говорит о том, что Тегеран не заинтересован в компромиссе, полагают в Вашингтоне. Как заявил один высокопоставленный представитель администрации США в субботу, 4 декабря, "Иран выставил требования, выходящие далеко за рамки предмета переговоров и свидетельствующие о том, что он не намерен "всерьез" прикладывать усилия к тому, чтобы вернуться к выполнению условий ядерных соглашений", передает агентство dpa.

Упомянутый американский дипломат предупредил также, что США не будут мириться с ситуацией, в которой Тегеран продолжит расширять свою ядерную программу, используя переговоры, чтобы выиграть время. Со своей стороны, США готовы снова начать выполнять свои обязательства по ядерной сделке с Ираном и снять санкции, противоречащие этому соглашению, добавил он.

Ранее представители Ирана заявили, что считают условием возвращения к Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) отмену Вашингтоном всех санкций против их страны.

Европейские переговорщики разочарованы

3 декабря европейские дипломаты также выразили разочарование деструктивной позицией Ирана. "Тегеран нарушает практически все компромиссы, достигнутые за месяцы тяжелых переговоров", - цитирует агентство dpa источники в кругу переговорщиков с германской, французской и британской стороны.

На переговорах между США с правительством Ирана обсуждается возможность снятия санкций США против Исламской Республики в обмен на согласие Тегерана вновь ограничить развитие своей ядерной программы. Таким образом, переговорщики пытаются вернуть к жизни ядерную сделку, заключенную с Тегераном в 2015 году и имевшую целью предотвратить создание Ираном ядерного оружия.

Переговоры США и Ирана по ядерной сделке

В 2018 году президент Дональд Трамп в одностороннем порядке вывел США из этого соглашения. С апреля по июнь 2021 года прошли шесть раундов переговоров по возможному возвращению США и Ирана к соблюдению ядерной сделки, однако разногласия не смогли быть урегулированы. В июне 2021 года переговоры по возвращению США и Ирана к выполнению ядерной сделки были заморожены.

Администрация президента США Джо Байдена настаивает, что снимет санкции с Ирана лишь в случае отказа Тегерана от расширения своей ядерной программы. Посредниками на переговорах в венском формате являются Германия, Франция, Великобритания, Россия и Китай.