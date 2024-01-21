В США издана биография Алексея Навального

Новая книга Херзенхорна "Диссидент: Алексей Навальный: профиль политического заключенного" предлагает захватывающий рассказ о жизни Навального, от его детства в Советском Союзе до его антикоррупционной деятельности и жестких попыток Кремля заставить его навсегда замолчать. Эта книга-биография российского оппозиционера была представлена аудитории в Фонде Карнеги.

Мало кто может лучше рассказать историю его душераздирающей борьбы, чем опытный исследователь России Дэвид М. Херзенхорн из Washington Post.

Известно, что Владимир Путин отказывался произносить имя своего главного политического оппонента, однако - Алексей Навальный - и по сей день остается лидером политической оппозиции России, которая по-прежнему готова к борьбе. После неудавшегося покушения на него летом 2020 года и долгого лечения в Германии, оппозиционер принял мужественное решение вернуться в Россию в холодный зимний день три года назад. Сразу по прилете Алексей Навальный был арестован и с тех пор находился в заключении в разных местах, а теперь оказался в жестоких условиях в отдаленной тюрьме за Полярным кругом.

Херзенхорн подчеркнул, что Навального предупреждал российский олигарх Михаил Ходорковский , который провел в российской тюрьме 10 лет по уголовному обвинению санкционированному Путиным. В записке, переданной оппозиционеру, говорилось, что "если тот вернется - его арестуют", однако Навальный продолжал настаивать, что "уверен, что все будет хорошо".

"Самолету не давали приземлиться, его заставляли кружить, объясняя это всякой чепухой, что какой-то мусор оставлен на взлетно-посадочной полосе, что какое-то оборудование застряло где-то и т.д. В аэропорту собрались тысячи сторонников Навального, чтобы поприветствовать его возвращение, и развернулась целая потасовка: ОМОН пытался выгнать их в минусовую температуру и очистить зал прилета. При этом в самолете были репортеры… И в результате, самолет был направлен в другой аэропорт", - рассказал автор книги.

Дэвид Херзенхорн, бывший корреспондент Washington Post в Брюсселе (David Herszenhorn is the Russia, Ukraine, and East Europe editor of the Washington Post, former chief Brussels correspondent and associate editor of Politico Europe) вспоминает, как он собирался ехать в аэропорт Внуково в холодный зимний день, чтобы встретить Алексея Навального после лечения и как "внезапно начались разные странные вещи":

По мнению автора биографии, Навальный, хотел избежать того, чтобы его называли "диссидентом", и поэтому не мог остаться в Германии, несмотря на последствия этого "чудовищного покушения на него с применением химического оружия".

Дэвид Херзенхорн рассказал, что вся российская оппозиция с началом полномасштабного вторжения России в Украину "находится либо в изгнании, либо в тюрьмах. Это Илья Яшин, Владимир Кара-Мурза и многие другие".

Какой он - Алексей Навальный?

Дэвид Херзенхорн с 2011 года изучает личность оппозиционера. Уже тогда, по словам автора, "люди начали говорить о Навальном, как о кандидате в президенты и возможном сопернике Путина".

"Это сложная задача, когда ты пишешь о таком человеке, чтобы не поддаться соблазну его, его обаянию и юмору, - признался Херзенхорн, - потому что он очень забавный, но в то же время иногда очень резкий. Это еще одна причина, по которой разные люди имеют полярное отношение к нему".