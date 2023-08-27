В СНБО Украины допустили дополнительную мобилизацию

"Изменений к мобилизации не следует ожидать. Наша мобилизация началась 24 февраля 2022 года. В первый день начала военной агрессии были приняты все соответствующие решения. У нас ни одного дня мобилизация не прекращалась, но она происходит с учетом необходимости ребят, которых нужно призвать для выполнения тех или иных задач, мы спокойно делаем это дело, потому что все идет по плану, который сегодня есть", - подчеркнул Данилов.