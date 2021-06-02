aA
Пользователи Skype обратили внимание, что в программе появились эмодзи в поддержку ЛГБТ-сообщества и однополых семей.
Среди новых эмодзи - единорог, радужное сердце, флаг ЛГБТ, смайл с радужным лицом. Также появились символы, изображающие не только семью, состоящую из мужчины, женщины и ребенка, но и однополые семьи.
Обновление приурочено к празднованию месяца гордости ЛГБТ.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Минздрав Литвы: европейский COVID–19 сертификат в Литве начнет действовать с 7 июня (34)
Минздрав Литвы в среду на пресс-конференции...
Белорусские пограничники скрывают следы нелегальной миграции: это удалось снять на видео (42)
По сравнению с прошлым годом в два раза выросли...
Генпрокуратура Беларуси хочет допросить бывшего президента Литвы Адамкуса как свидетеля Адамкус: это абсурд (159)
Генеральная прокуратура Беларуси обратился к...
Сколько надо зарабатывать, чтобы достойно жить в Вильнюсе и других городах Литвы (44)
Для одних карантин - тяжелое время: простои, пособия и...
Угрозы Лукашенко сеют беспокойство: в Литве – сотни людей, которым угрожает опасность (202)
После ареста Романа Протасевича Александр Лукашенко ,...