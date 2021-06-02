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Пользователи Skype обратили внимание, что в программе появились эмодзи в поддержку ЛГБТ-сообщества и однополых семей.
Skype emodžiai
Skype emodžiai

Среди новых эмодзи - единорог, радужное сердце, флаг ЛГБТ, смайл с радужным лицом. Также появились символы, изображающие не только семью, состоящую из мужчины, женщины и ребенка, но и однополые семьи.

Skype emodžiai
Skype emodžiai

Обновление приурочено к празднованию месяца гордости ЛГБТ.

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