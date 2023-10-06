В Сирии от атаки беспилотников погибли более 100 человек

По предварительным официальным данным Минздрава Сирии, погибших не менее 80 человек, включая шесть женщин и шесть детей, а ранения получили около 240 человек. Атака дронов произошла во время выпускного, на котором присутствовали военные и их родственники. По данным агентства Reuters, в праздничной церемонии принимал участие министр обороны Сирии Али Махмуд Аббас, но он покинул мероприятие незадолго до атаки.
Власти Сирии обвинили в атаке террористические группировки
Сирийские власти объявили в стране трехдневный траур. Они обвинили в нападении "вооруженные террористические группировки" и пообещали "ответить со всей мощью". На данный момент ни одна группировка не взяла на себя ответственность за атаку. В то же время жители провинции Идлиб сообщают о массированной бомбардировке со стороны сирийской армии, предположительно, в ответ на налет беспилотников. По данным SOHR, в результате убиты восемь человек, еще около 30 ранены.
Части этой провинции контролирует группировка джихадистов "Хайят Тахрир аш-Шам", связанная с "Аль-Каидой". Агентство AFP напоминает, что "Хайят Тахрир аш-Шам" в прошлом уже использовала дроны для атак на подконтрольные сирийскому правительству территории.