В Сенате США поддержали голосование о помощи Украине

Новое финансирование военной помощи США Украине, почти два года отражающей военное вторжение России, не могут согласовать в Конгрессе с осени 2023 года. К началу февраля представителям двух партий удалось достичь предварительного соглашения о том, что в законопроекте будут прописаны меры по укреплению границы с Мексикой. Однако 7 февраля компромиссная редакция документа провалилась в Сенате - республиканцы не поддержали ее, сославшись на то, что их мнение было учтено недостаточно.