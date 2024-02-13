В Сенате США поддержали голосование о помощи Украине

Законопроект предусматривает выделение дополнительных бюджетных ассигнований в размере более 95 млрд долларов, из которых 60,06 млрд долларов предлагается направить на поддержку Украины, 14,1 млрд долларов - на помощь Израилю, а остальное - Тайваню.
Если документ одобрит Сенат, он поступит на рассмотрение Палаты представителей Конгресса США , где доминируют представители Республиканской партии.
Республиканцы называют документ непроходным
Спикер Палаты представителей Майк Джонсон уже назвал законопроект, рассматриваемый в Сенате "заведомо непроходным". Причина - в том, что в актуальной редакции документа не прописаны расходы на ужесточение пограничного контроля на южной границе США, на чем настаивает доминирующая в нижней палате Республиканская партия.
"Республиканцы в Палате представителей с самого начала обсуждения ясно дали понять, что любой так называемый дополнительный закон о национальной безопасности должен признавать, что национальная безопасность начинается на нашей собственной границе", - цитирует слова Джонсона агентство AFP.
Байден обвинил в срыве компромисса Трампа
Новое финансирование военной помощи США Украине, почти два года отражающей военное вторжение России, не могут согласовать в Конгрессе с осени 2023 года. К началу февраля представителям двух партий удалось достичь предварительного соглашения о том, что в законопроекте будут прописаны меры по укреплению границы с Мексикой. Однако 7 февраля компромиссная редакция документа провалилась в Сенате - республиканцы не поддержали ее, сославшись на то, что их мнение было учтено недостаточно.
Президент США Джо Байден резко раскритиковал республиканцев за это решение и обвинил в произошедшем Дональда Трампа, своего потенциального конкурента на осенних президентских выборах. Трамп ранее призывал соратников по Республиканской партии не идти ни на какие компромиссы в вопросе защиты границы.