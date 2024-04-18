В России в Курганской области втрое возросло число затопленных домов

В Кургане уровень воды в реке Тобол более чем на 1 метр превысил опасное значение в 850 см, поднявшись до 977 см, следует из данных карты "Паводок" на сайте городской администрации. Только за два часа утром 18 апреля вода поднялась на 5 см. При этом пик половодья в Кургане ожидается в ближайшие дни. По данным губернатора Курганской области Вадима Шумкова, правобережная часть Кургана, где расположено более 100 садоводческих товариществ и несколько микрорайонов, оказалась в зоне затопления. Из-за затопления в Кургане отключили две котельные. В связи с наводнением аэропорт Кургана перешел на круглосуточный режим работы, чтобы принимать самолеты МЧС, доставляющие спасателей и технику.