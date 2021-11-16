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В лагере мигрантов в пункте пропуска "Брузги" в полдень начались беспорядки. Мужчины стали швырять камни в польских силовиков и пытались сломать забор. Польская сторона в ответ применила слезоточивый газ, светошумовые гранаты и водометы. Между тем Госпогранкомитет Беларуси в происходящее на границе не вмешивается и никак не комментирует.

Польские силовики в ответ сначала применили слезоточивый газ, потом кинули несколько светошумовых гранат. Также вплотную к ограждению подогнали водомет.

Мигранты отошли от ограждения и изредка кидают камни в польскую сторону.

Польские силовики пытаются оттеснить агрессивно настроенных мигрантов подальше от забора. Периодически они используют водомет.

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Слышны звуки выстрелов.

Как передает корреспондент ТАСС с места событий, белорусские пограничники не вмешиваются в стычки мигрантов с польскими силовиками.

Польская сторона подтвердила использование слезоточивого газа «для подавления агрессии мигрантов».

Над границей кружит польский военный вертолет. Из громкоговорителей звучат предупреждения, что действия мигрантов незаконны.

Еще одно видео с польской стороны.

На пограничном переходе почти не осталось людей и палаток — мигранты отошли вглубь белорусской территории.

Периодически вспыхивают стычки — мигранты кидают в польскую сторону камни, бутылки и доски. Силовики продолжают поливать мигрантов из водомета.

Польская сторона заявила, что у мигрантов были светошумовые гранаты и опубликовала видео на котором слышны взрывы.

Между тем полиция Польши сообщает, что во время беспорядков пострадал полицейский. Вероятно у него перелом костей черепа.

Ситуация у пункта пропуска немного успокоилась. Как видно на кадрах трансляций, многие мигранты с детьми собирают вещи и начинают двигаться в сторону прежнего лагеря.

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