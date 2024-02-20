В предложении ХДС/ХСС о помощи Киеву речь идет о TAURUS

Эксперт комитета бундестага по внешней политике от ХДС Норберт Рёттген (Norbert Röttgen) призвал правящую коалицию сделать четкое заявление о поставках Украине крылатых ракет TAURUS.

Торстен Фрай обвинил председателей комитета по обороне и комитета по Европе Мари-Агнес Штрак-Циммерман (Marie-Agnes Strack-Zimmermann, СвДП) и Антона Хофрайтера (Anton Hofreiter, "зеленые") в том, что они постоянно призывают к поставкам Украине крылатых ракет, но затем отступаются от своих слов. Между тем Штрак-Циммерман заявила газете Bild, что будет голосовать за эту инициативу и "продолжает призывать всех работать над поставкой TAURUS".

В предложении от фракции коалиции название TAURUS не звучит